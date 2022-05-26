رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات العربية الأوزبكية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أوزباكستان باعتبارها إحدى الدول الإسلامية المهمة، مشيرا إلى حرص البرلمان على تعزيز العلاقات معها على المستوى البرلماني، استنادا إلى المباحثات البناءة التي أجراها مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزباكستان، وذلك في العاصمة الإسبانية "مدريد" على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، السفير منصوربيك بختيياروفيتش، سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة.

من جانبه، أكد سفير أوزباكستان لدى مصر، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الدول العربية على كافة المستويات وخاصة على المستوى البرلماني.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وجمهورية أوزباكستان، وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والقضايا المتعلقة بتفعيل التعاون بين العالمين العربي والإسلامي، كما تم الاتفاق على دعم القضايا العربية في كافة المحافل الدولية التي تجمع بينهما.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مثل تمكين المرأة وحقوق الإنسان.