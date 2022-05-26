السويد ترفض مزاعم تركيا بأنها تمول الارهاب

قالت الحكومة السويدية إنها لا تمول الارهاب، مثلما تزعم أنقرة، التي تقول إن ذلك يمنع تركيا من دعم طلب السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأصدرت السويد بيانا يصف استراتيجيتها للمساعدة لمواجهة المخاوف الأمنية للحكومة التركية.

وتتقدم فنلندا والسويد بطلبات للانضمام للناتو، لينهيا بذلك موقفيهما الحيادي بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تغيير الموقف الأمني الأوروبي.

مع ذلك، يجب أن توافق دول الحلف بالاجماع على انضمام الأعضاء الجدد، وتعرقل تركيا انضمام هلسنكي وستوكهولم، وتقول إنه عليهما وقف الدعاية "للمنظمات الإرهابية" وتمويلها مثل حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وكانت السويد وفنلندا ودول أخرى قد فرضت قيودا على صادرات الأسلحة لتركيا بعد حملة الجيش التركي على وحدات حماية الشعب عام 2019، مما أغضب أنقرة.