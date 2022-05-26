مستشار «مستقبل مصر»: المشروع يستهدف زراعة 350 ألف فدان قمح العام المقبل

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر، إنّ مشروع مستقبل مصر من المشروعات القومية الرائدة الذي بدأ تنفيذه منذ أربع سنوات، ويضم مساحة زراعية جديدة ما يقرب من 350 ألف فدان حتى الآن على أرض الواقع.

وأضاف اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أنّ المستهدف من مشروع مستقبل مصر يصل إلى مليون و50 ألف فدان وهو بمعدل 50% من إجمالي مشروع الدلتا الجديدة بواقع 2.2 مليون فدان.

وأوضح أنّ الهدف من المشروع هو تشغيل الأيدي العاملة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وعباد الشمس والفول الصويا وبنجر السكر.

ولفت إلى أنه تم زراعة 40 ألف فدان من القمح، و65 ألف فدان من بنجر السكر، والفول الصويا ألف فدان والقطن ألف فدان مستهدف وعباد الشمس ألف فدان.

وأشار إلى أنه من المستهدف زراعة 350 ألف فدان من القمح العام المقبل، بحصيلة إنتاجية 3 ملايين طن من القمح، مضيفا أن مشروع مستقبل مصر أنتج وضخ لمصانع السكر أكثر من 5 ملايين طن بنجر، ونتج عنهم تصنيع 715 ألف طن سكر، على مدار 3 سنوات ماضية.