المركزي الياباني: رفع أمريكا لأسعار الفائدة لا يعني بالضرورة تراجع الين

قال محافظ البنك المركزي الياباني (بنك اليابان)، هاروهيكو كورودا، إن رفع البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) لأسعار الفائدة لن يؤدي بالضرورة إلى تراجع الين، مشيرا إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على سوق العملة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في سلسلة من التصريحات اليوم الخميس، والتي أدت على ما يبدو إلى تعزيز الين، قال كورودا إن بنك اليابان سوف يتعامل بشكل جيد مع أي مسار نهائي لخروج رأس المال، على الرغم من أن ذلك لن يكون سهلا.

وقال كورودا ردا على أسئلة في البرلمان إن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة "يحتمل أن يؤثر على قيمة السندات الحكومية الأمريكية وأسعار الأسهم ... لذلك أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يتسبب تدفق رأس المال الياباني إلى الولايات المتحدة بشكل مستمر في ضعف الين".

كما قال محافظ البنك المركزي إنه ليس هناك عامل واحد حاسم يحدد أسعار صرف العملات الأجنبية.

وسرعان ما ارتفع الين إلى 126.66 مقابل الدولار بعد أن كان سعر الدولار الواحد 127.18 ين.

ويشير رد فعل السوق بعد التعليقات، التي تعد في الأساس تأكيدا لوجهات نظر كورودا، إلى التوتر بين المستثمرين بعد أن وصل التضخم في اليابان إلى مستوى هدف البنك المركزي (2%)، ولا سيما بعد التحولات القوية من جانب البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.