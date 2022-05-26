عباس يكلف حسين الشيخ بأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس كلف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قرارا رسميا صدر من عباس بشأن تكليف الشيخ في المنصب بعد نحو عام ونصف من شغوره إثر وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين السابق صائب عريقات.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ كان عمليا يمارس منصب أمين سر اللجنة التنفيذية منذ أشهر بتكليف شفهي من عباس قبل أن يتم حسم الأمر رسميا.

ولوحظ تغيير الحساب الشخصي للشيخ على تويتر بإضافة صفة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والذي يعد ثاني أكبر منصب في المنظمة بعد منصب رئيس المنظمة الذي يشغله عباس منذ وفاة سلفه ياسر عرفات في 11 نوفمبر عام 2004.

ويشغل الشيخ (من مواليد عام 1960) كذلك عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية بدرجة وزير ما يتيح له قيادة الاتصالات مع إسرائيل، وهو يعد من أشد المقربين من عباس في السنوات الأخيرة.

وكان تم انتخاب الشيخ عضوا في اللجنة التنفيذية للمرة الأولى في السادس من الشهر الماضي خلال دورة اجتماعات للمجلس المركزي لمنظمة التحرير انعقدت في مدينة رام الله.

وتوفى عريقات عن (65 عاما) في 10 نوفمبر 2020 متأثرا بإصابته بمرض فيروس كورونا المستجد.