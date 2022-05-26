توريد 131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار أبو هاشم، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح؛ منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.