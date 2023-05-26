الزراعة: اعتماد المركزي للمستحضرات البيطرية وكلية الطب البيطري معملين مرجعيين دوليين بالشرق الأوسط

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOAH" أعلنت رسميا اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية، وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة مركزي تعاون مرجعيين دوليين للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة بباريس.



وقال وزير الزراعة -في بيان اليوم الجمعة- إنه تم اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية في مجال تقييم ومراقبة جودة اللقاحات البيطرية، وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة في مجال التعليم البيطري ورفع كفاءة خريجي اليوم الأول من الأطباء البيطريين، وفقا للمعايير القياسية الدولية للتعليم البيطري المستمر.



وأضاف أن هذا الاعتماد يأتي تتويجا لجهود وزارة الزراعة الرامية إلى دعم الدور الريادي لجمهورية مصر العربية من خلال تقديم الخدمة العلمية في مجال سياسات الصحة العامة البيطرية لدول إقليم الشرق الأوسط والعالم.



وأوضح القصير أن هذا الإنجاز يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت خلال الثلاثة أعوام الماضية بإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتماد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، إضافة إلى إعلان المنظمة خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية الرعام والزهري وأنيميا الخيول المعدية، واعتماد المنشآت الخالية من مرضي السل البقري والبروسيلا، وكذا اعتماد معملين مرجعيين دوليين في مجال التشخيص المعملي لمرضي إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، والبروسيلا.



وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيمكن مصر من تقديم خدماتها من خلال مشاركة الكوادر والكفاءات الفنية بالمركزين ضمن اللجان والمفوضيات العلمية المسئولة عن وضع وتحديث المعايير الدولية ذات الصلة بالصحة الحيوانية، إضافة إلى الإشراف على إعداد المؤتمرات العلمية وبرامج التدريب ذات المرجعية الدولية في مجال تخصصاتهما، فضلا عن أن اعتماد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سيسهم في رفع تصنيفها العالمي في مجال جودة التعليم.. معربا عن تهنئته لأسرتي وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز.



من جهته، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم التصويت على مشروع قرار الاعتماد رسميا بأغلبية الأصوات خلال انعقاد الدورة التسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في باريس.



بدوره، تقدم الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومندوب مصر لدى المنظمة الدولية، بالتهنئة لوزير الزراعة ولنائبه وللدكتور سمير عبد المعز مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية والباحثين في المعمل الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وللدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والدكتور أحمد هاني نقطة اتصال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنسق والمشرف على إعداد الملفين الفنيين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدا على الجهد الذي بذله أيضا رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق الراحل الدكتور عبد الحكيم محمود في إعداد هذا الملف قبل وفاته.



وأعرب صابر عن فخره بهذا الإنجاز الدولي الكبير، وأكد أن هذا الإعلان هو ثمرة التعاون المشترك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل من معاهد ومعامل وزارة الزراعة وكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية.