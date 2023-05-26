 زيلينسكي: إطلاق سراح أكثر من 100 أوكراني في تبادل أسرى مع روسيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي: إطلاق سراح أكثر من 100 أوكراني في تبادل أسرى مع روسيا


نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 9:51 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إنه تم إطلاق سراح 106 جنود أوكرانيين في عملية تبادل أسرى أخرى مع روسيا.

وتابع زيلينسكي في خطابه الليلي: "من المهم جدا أنه لم يكن هناك معلومات عن العديد من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 106 على الإطلاق - فقد كان قد تم اعتبارهم في عداد المفقودين، لكننا وجدناهم وأعدناهم إلى الوطن".

وقال زيلينسكي إن الجنود كانوا يقاتلون في مناطق باخموت، وأن من بينهم ضباط وجنود وضباط صف.

وأضاف أنه ممتن للجنود الأوكرانيين الذين أكدوا أن أوكرانيا لديها "صندوق تبادل مناسب".

وقال "يجب على كل شخص على خط المواجهة أن يعي هذا: فكلما نأخذ المزيد من أسرى الحرب الروس، فإننا سنعيد المزيد من أفراد شعبنا".

ولم يقدم زيلينسكي أي معلومات حول عدد الروس الذين تم تسليمهم في عملية التبادل.

ونشر رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة الروس، يفجيني بريجوزين، مقطع فيديو لتبادل الأسرى في وقت سابق. ولكن لم يكن واضحا إذا ما كانت هي نفس عملية التبادل.


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