 وزير المالية: نبذل جهودا كبيرة لمكافحة التهرب الضريبي ووسعنا القاعدة - بوابة الشروق
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وزير المالية: نبذل جهودا كبيرة لمكافحة التهرب الضريبي ووسعنا القاعدة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 11:25 م
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة التهرب الضريبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن عدد الممولين ارتفع من 10 ملايين ممول إلى 15.5 مليون وذلك في السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أنّه تم توسيع القاعدة الضريبية، وذلك للمحافظة على مستويات الضرائب عند حدود مستقرة.

ولفت الوزير، إلى أنّ الدولة تعمل ذلك على ضم الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أنه في السنوات الأربع الماضية تم ضم 35 ألف منشأة، 55% منها غير مُسجلة ضريبيا.

وأشار إلى أنه لا يتم فحص المتقدمين لكن يُطلب من كل منهم إقرارٌ بحجم أعماله، لتحديد نسبة الضريبة عليها، معقبا: «إحنا بنصدقه.. لكن لو خدعنا بنحاسبه بطريقتنا».

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