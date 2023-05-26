عاد فيلم "يوم 13" إلى صدارة شباك التذاكر مرة أخرى، محققا 389 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته على مدار 5 أسابيع عرض إلى 26 مليونا و244 ألف جنيه.

وفيلم «يوم 13» يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويشارك فى البطولة دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغنى، وأروى جودة.

وبعد صدارته أمس لشباك التذاكر، عاد فيلم «شوجر دادى» للمركز الثاني، محققا أمس 382 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال يومين عرض إلى 625 ألف جنيه.

وفيلم «شوجر دادى» الذى يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك فى بطولته ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وحمدى الميرغنى، ومصطفى غريب، ومى الغيطى، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

المركز الثالث حصل عليه فيلم «رهبة»، حقق أمس 137 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته إلى 215، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفى، وسماء إبراهيم.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «بعد الشر»، محققا 93 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى 14 مليونا و128 ألف جنيه.

والفيلم بطولة على ربيع، الذى يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك فى البطولة ميرنا نور الدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتراجع فيلم «هارلى» للمركز الخامس، محققا أمس، 73 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 5 أسابيع إلى 34 مليونا و896 ألف جنيه.

وفيلم «هارلى» الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومى عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محبا للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

وجاء فى المركز السادس فيلم «ابن الحاج أحمد»، محققا 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدار 5 أسابيع إلى 11 مليون و935 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، حول شاب بسيط يتورط فى مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التى تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده فى التصدى لكل الشخصيات الإرهابية التى تواجهه.

الفيلم إخراج معتز التونى، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيى، ومحمد المحمدى، بمشاركة شادى أبو السعود.

وفى المركز السابع جاء فيلم «رمسيس باريس»، محققا 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدار 5 أسابيع إلى 4 ملايين و292 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة أشخاص من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من المواقف الكوميدية، تصل ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يشارك فى البطولة هيفاء وهبى، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير، ومحمود حجازى، وإخراج أحمد خالد موسى.

وجاء فيلم «مغامرات كوكو»، فى المركز الثامن محققا 3 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدار 5 أسابيع إلى 2 مليون و620 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالى، نانسى صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج اسماعيل فاروق.

وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك دكتور فوزى (خالد الصاوى) المستشفى، ويدخل فى عداء مع كوكو (بيومى فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

ويواصل فيلم «ساعة إجابة» تحقيق إيرادات منخفضة، ليستقر فى المركز الأخير بين الأفلام المتنافسة، محققا أمس ألفى جنيه فقط، ليصل إجمالى إيراداته على مدار 5 أسابيع إلى مليون و363 ألف جنيه.

الفيلم إخراج مصطفى أبو سيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، وتدور أحداثه حول طفل فى الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة فى مواقف مثيرة، تتعرض حياته فى بعضها للخطر.

يشارك فى البطولة سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر.