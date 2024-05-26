حقق فيلم «السرب»، أمس 425 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته في 3 أسابيع عرض إلى 34 مليونا و927 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، شريف منير، دياب، نيللى كريم، آسر ياسين، أحمد فهمى، محمود عبدالمغنى، أحمد حاتم، من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد جلال.

وتقدم حفلات الفيلم فى مشروع «سينما الشعب» بـ14 محافظة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة هو 40 جنيهًا.

فيلم «السرب» مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ21 مصريًا قتلهم تنظيم داعش الإرهابى على أحد سواحل ليبيا، يوم 15 فبراير 2015، وبث عملية القتل فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى؛ مما أثار غضبة الشعب المصرى، قبل أن يخرج الرئيس السيسى بخطاب فى اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم فى ليبيا.

وفى المركز الثانى جاء فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» محققا 273 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 56 مليونا و400 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندى، وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، وطه دسوقى، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معمارى يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شىء صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث فى إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

وفى المركز الثالث جاء فيلم «شقو»، محققا 270 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 73 مليونا و519 ألف جنيه، ليواصل بذلك رحلة صعوده ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والمكونة من 10 أفلام يتصدرها فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز بإجمالى إيرادات 130 مليون جنيه، حيث يحتل «شقو» حاليا المركز الثامن ضمن القائمة، بعد تراجع فيلم «البدلة» للمركز التاسع، والذى حقق وقت عرضه 67 مليون جنيه، فيما يفصل «شقو» عن المركز السابع الذى يحتله فيلم «الحريفة» أقل من مليون جنيه، والذى حقق وقت عرضه 74 مليونا و341 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكى، ويشهد عودة الرباعى عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربينى للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم فى مسلسل «جراند أوتيل»، الذى عرض فى موسم رمضان 2016.

الفيلم الذى ينتمى إلى نوعية الأكشن، مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجى يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها، حيث ظهرت فى الإعلان التشويقى للفيلم وهى بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربينى شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك فى بطولة الفيلم أيضا كل من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمى ضيفا للشرف.

المركز الرابع كان من نصيب فيلم «بنقدر ظروفك»، محققا 44 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى 293 ألف جنيه، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوى، ومى سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول هموم المواطن المصرى، خاصة فى ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

الفيلم أقيم عرض خاص له أمس الأول بحضور نجوم الفيلم، ومن المقرر انطلاق عرضه فى سينمات الخليج، والأردن، وسوريا، والعراق بدءا من اليوم الخميس.

وفى المركز الخامس جاء فيلم «تانى تانى»، محققا 39 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى 252 ألف جنيه، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل، وتدور أحداثه تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية «هدى» التى تعمل موظفة فى بنك وهى أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل فى البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية، فيما يشارك محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى الذى يدخل فى صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، وتجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنة هدى.

وفى المركز السادس والأخير جاء فيلم «ع الماشى» محققا 19 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 13 مليونا و30 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيرى، وتأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز، وهدير الشريف، بطولة على ربيع، وكريم عفيفى، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف.

الفيلم ينتمى لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادى الموظف الكسول الذى تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدى، ومن خلال البوستر يظهر على ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك «ريموت» التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذى يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.