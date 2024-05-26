متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: قصف إسرائيلي هستيري لمختلف أنحاء القطاع

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن القصف المدفعي الإسرائيلي مستمر بمختلف محافظات القطاع، موضحًا أن الاحتلال يستهدف المنازل المأهولة بالسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الأحد، أن قوات الاحتلال تقصف بشكل هستيري مختلف أنحاء القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى استشهاد المزيد من المواطنين.

وأكد أن الواقع «صعب جدًا» في قطاع غزة، مضيفًا: «واقع البنية التحتية مأساوي، والمنظومة الصحية تعاني بشكل كبير، في ظل استمرار العملية العسكرية وعمليات القصف ومنع الاحتلال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين».

ولفت إلى منع الاحتلال وصول الوقود لمقدمي الخدمة والمستشفيات وطواقم الدفاع المدني، والذي تحتاجه بشدة لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأشار إلى «تدمير الاحتلال كميات كبيرة من مقدرات ومعدات الدفاع المدني المستخدمة في عمليات انتشال وإنقاذ وإسعاف المواطنين»، مؤكدًا أن «جهود وعمليات الإغاثة مستمرة في ظل المشهد المأساوي داخل القطاع».

وذكر أن «عمليات الإغاثة ليست بالقدر المطلوب»، مضيفًا: «نعمل في أجواء صعبة وخطيرة في ظل استمرار الحرب على القطاع، طالبنا بحصانة للطواقم التي تعمل في الميدان، ولكن لا حصانة في القطاع، الجميع مستهدف وتحت وطأة النيران».