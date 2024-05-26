 الكنيست يصوت بقراءة تمهيدية على قطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية - بوابة الشروق
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الكنيست يصوت بقراءة تمهيدية على قطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية

وكالات
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 5:53 م

صدَّق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، اليوم الأحد، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وإعلانها منظمة إرهابية.

وقال موقع «يسرائيل ماتساف» الإسرائيلي، إن الكنيست صدق بالقراءة التمهيدية على قطع العلاقات بين تل أبيب والمنظمة الأممية، على أن يتم التصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة كل من أحزاب الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المعارضة أيضا في البلاد.

 

 

 

ودأبت إسرائيل على إطلاق تصريحات معادية لوكالة الأونروا، في ما وُصفت بأنها محاولات لإخراجها من المشهد ما يفاقم من المصاعب المعيشية على الفلسطينيين.

وسبق أن حرضت إسرائيل ضد الوكالة، بعدما اتهمت 12 موظفًا من أعضائها بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، من دون أن تثبت هذه الإدعاءات.

وفيما أدّت هذه الاتهامات الإسرائيلية إلى دفع عدد من الدول لتعليق تمويلها للوكالة، قبل أن تتراجع عن الخطوة.


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