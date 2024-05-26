الكنيست يصوت بقراءة تمهيدية على قطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية

صدَّق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، اليوم الأحد، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وإعلانها منظمة إرهابية.

وقال موقع «يسرائيل ماتساف» الإسرائيلي، إن الكنيست صدق بالقراءة التمهيدية على قطع العلاقات بين تل أبيب والمنظمة الأممية، على أن يتم التصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة كل من أحزاب الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المعارضة أيضا في البلاد.

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעות החוק לניתוק הקשרים בין ישראל אונר"א. החוקים יעלו להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום רביעי וצפויים לקבל תמיכה מהקואליציה והאופוזיציה גם יחד. (אריאל כהנא) — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) May 26, 2024

ودأبت إسرائيل على إطلاق تصريحات معادية لوكالة الأونروا، في ما وُصفت بأنها محاولات لإخراجها من المشهد ما يفاقم من المصاعب المعيشية على الفلسطينيين.

وسبق أن حرضت إسرائيل ضد الوكالة، بعدما اتهمت 12 موظفًا من أعضائها بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، من دون أن تثبت هذه الإدعاءات.

وفيما أدّت هذه الاتهامات الإسرائيلية إلى دفع عدد من الدول لتعليق تمويلها للوكالة، قبل أن تتراجع عن الخطوة.