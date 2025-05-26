أكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة ضمن برامج الحج السياحي قد تجاوز 17676 حاجًا حتى اليوم، موضحة أن 7661 حاجًا دخلوا مكة المكرمة، بينما استقبلت المدينة المنورة 10015 حاجًا.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة على هامش زيارتها للبعثة الإعلامية، حيث كشفت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية من قبل وزارة السياحة والآثار لمتابعة سير العمل، مع تكثيف الجولات الميدانية للمشرفين ووضعهم في حالة تأهب دائمة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

- رقابة مشددة وخط ساخن للشكاوى

أشارت "سامي" إلى فرض الوزارة رقابة صارمة على الشركات المنظمة لبرامج الحج، للتأكد من التزامها بالبرامج المتفق عليها وتنفيذ الخدمات وفقًا للعقود.

كما أعلنت تفعيل خط ساخن (19654) وبريد إلكتروني رسمي لتلقي استفسارات الحجاج على مدار الساعة، بهدف ضمان استجابة سريعة لأي شكاوى أو طلبات.

- تنسيق مصري سعودي لخدمة الحجاج

ولفتت إلى تعزيز التنسيق بين البعثة الرسمية المصرية ووزارة السياحة السعودية لتذليل العقبات أمام الحجاج المصريين، وتسهيل أداء مناسكهم في أجواء آمنة وميسرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لضمان رحلة حج مميزة، تعكس التكامل بين الأطراف المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.