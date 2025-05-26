فنلندا تستدعي السفير الروسي متهمة طائرتين روسيتين بانتهاك أجوائها

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أفادت وسائل الإعلام الفنلندية بأن الخارجية الفنلندية استدعت السفير الروسي في هلسينكي بافيل كوزنيتسوف على خلفية اتهام فنلندا لروسيا بانتهاك طائرتيها للأجواء الفنلندية.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون Yle بأن فنلندا تتهم روسيا بأن طائرتين حربيتين انتهكتا الأجواء الفنلندية بالقرب من مدينة بورفو الساحلية يوم 23 مايو.



وتعتزم الخارجية الفنلندية تسليم مذكرة احتجاج للسفير الروسي بسبب الحادث المزعوم.

وكانت فنلندا قد استدعت السفير الروسي في فبراير الماضي على خلفية اتهامات مماثلة تتعلق بانتهاك مزعوم للأجواء الفنلندية فوق مياه خليج فنلندا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارا في وقت سابق أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع القواعد والقوانين الدولية.