السويد تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا وتدعو لعقوبات أوروبية

استدعت وزارة الخارجية السويدية السفير الإسرائيلي في ستوكهولم، اليوم الإثنين، للتوبيخ بعد توسع إسرائيل المناورات البرية والحرب في قطاع غزة، وفي أعقاب ما تصفه السويد بأزمة إنسانية داخل قطاع غزة.

وأعلن رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون، مساء اليوم، أن بلاده ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج علي الأوضاع في قطاع غزة.

وقال كريسترشون في تصريح لوكالة الأنباء السويدية إن هناك حاجة لفرض "عقوبات، ووضع قوائم ضد وزراء ومستوطنين متطرفين، وزيادة الضغط الدبلوماسي"، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب تحركاً حازماً من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأكدت مصادر طبية في القطاع، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53 ألفا و977 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2025.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الألماني فريدريك ميرز إن"الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة لم يعد من الممكن تبريره" في القتال ضد حماس، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وفي مقابلة مع WDR، أضاف ميرتس أنه "لم يعد يفهم أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، على خلفية توسع المناورات في القطاع.

وأوضح ميرتز أنه يعتزم نقل هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثة متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنه شدد على أنه "لأسباب تاريخية"، ستكون ألمانيا "أكثر حذرا" في انتقادها من الدول الأوروبية الأخرى.