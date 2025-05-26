ارتفاع كبير لليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

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ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار بشدة اليوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1833ر7 يوان لكل دولار، بانخفاض قدره 86 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، عندما بلغ 1919ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.





