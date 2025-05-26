البنك الإفريقي للتنمية: نصف مليار مستفيد من استثماراتنا خلال عقد

أعلن رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، الاثنين، أن "نصف مليار إفريقي استفادوا من استثمارات البنك خلال العقد الأخير".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأديسينا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025، المنعقدة في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار بين 26 و30 مايو الحالي، وتشهد انتخاب رئيس جديد للمجموعة، وفق بيان للبنك.

ولفت البيان إلى أن البنك شهد أكبر زيادة في رأس المال في تاريخه من 93 مليار دولار عام 2015 إلى 318 مليار دولار حاليا.

وبحسب أديسينا تم إطلاق 5 أولويات للتنمية التي تعرف بـ"الاستراتيجيات الخمس العليا"، وهي "إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة، إطعام إفريقيا، تصنيع إفريقيا، تحسين دمج إفريقيا، تحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا".

وأوضح أن "هذه الأولويات الخمس العليا أثرت على حياة أكثر من 565 مليون شخص في جميع أنحاء القارة".

أديسينا وزير التجارة النيجيري الأسبق الذي انتخب بمنصبه المصرفي الحالي عام 2015، أشار إلى أن مسئولية خلفه المرتقب ستكون "البناء على الماضي، والنظر إلى المستقبل البعيد، وأن يجد في داخله الشجاعة اللازمة للدفاع عن مصالح إفريقيا".

و"البنك الإفريقي للتنمية" مؤسسة تمويل تنموية متعدّدة الأطراف تأسست بالعاصمة السودانية الخرطوم عام 1963 بمقتضى اتفاق بين 23 بلدا، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للبلدان الإفريقية، وبدأت نشاطها بعد 3 سنوات من توقيع الاتفاق.