محافظ الوادي الجديد يوجه بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف الموجة ٢٦ من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

ووجه المحافظ، بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها أو السماح بتسجيل تعديات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

كما وجه بحصر جميع الحالات المـتعذر التعامل معها أو تقنين وضعها لمخاطبة الجهات العليا المختصة للبت بشأنها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطن.