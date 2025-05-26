جيش الاحتلال يعلن شن هجوم غير مسبوق على 4 مناطق في غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء لسكان 4 مناطق في قطاع غزة، وهي: محافظة خان يونس، وبني سهيلا، وعبسان، والقرارة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن الجيش يشن «هجومًا غير مسبوق» على تلك المناطق، بذريعة تدمير قدرات المنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن محافظة خان يونس تعد «منطقة قتال خطيرة» تم تحذيرها عدة مرات، مضيفًا: «أخلوا فوراً غرباً إلى منطقة المواصي.. أمر الإخلاء لا يشمل مستشفييْ الأمل وناصر»، بحسب تدوينته.

وعلى مدار نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة استهدفت إسرائيل العشرات من مراكز الإيواء وبينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وفي 6 مايو الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد مراكز الإيواء والنزوح المستهدفة من جيش الاحتلال إلى 234، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.