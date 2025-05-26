خامنئي وشريف يبحثان ملف غزة والتوتر الهندي الباكستاني

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بحث المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوترات العسكرية الأخيرة بين إسلام آباد ونيودلهي، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بمكتب خامنئي في العاصمة طهران، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد.

وأشار خامنئي خلال اللقاء، إلى أن التعاون بين البلدين دون المستوى المطلوب في شتى المجالات.

وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة شريف إلى إيران، بتطوير علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة في المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية.

بدوره، قال شريف إنه يأمل في أن تشكل زيارته الحالية إلى طهران، الأرضية لتطوير العلاقات بين بلاده وإيران.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان حاضرا في لقاء خامنئي وشريف.