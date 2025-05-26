الاحتلال يعلن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من جنوب قطاع غزة باتجاه مناطق غلاف غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن اثنتين من القذائف سقطتا داخل أراضي القطاع، في حين تم اعتراض القذيفة الثالثة قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن المنظومة الدفاعية تصدت للقذيفة في الوقت المناسب دون تسجيل إصابات أو أضرار، بحسب البيان.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السبعين لعودة الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة مروعة بحق النازحين من بيت لاهيا إلى مدينة غزة.