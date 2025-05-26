 أحمد الكاس: لا توجد مجموعة سهلة في مونديال الناشئين.. وسنستعد جيدًا للبطولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد الكاس: لا توجد مجموعة سهلة في مونديال الناشئين.. وسنستعد جيدًا للبطولة

الشروق
نشر في: الإثنين 26 مايو 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 26 مايو 2025 - 12:29 م

أكد أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، أن مجموعة المنتخب في كأس العالم المقبلة ليست سهلة كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى قوة المنافسة وتطور مستوى المنتخبات المشاركة.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا ومنتخب مصر.

وقال الكاس في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "مجموعة مصر قوية، ولا يمكن وصفها بالسهلة. كرة القدم تطورت كثيرًا، وكل منتخب يشارك في كأس العالم هو فريق قوي استحق التأهل ولا يمكن الاستهانة به".

واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد للمنافسات، قائلاً: "نسعى للتحضير بقوة من أجل تقديم أداء يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية في هذا المحفل العالمي".


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