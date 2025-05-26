ضبط عصابتين و148 سلاحا ناريا خلال يوم

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 148 سلاحا ناريا بحوزة 132 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "14 بنادق آلية، 19 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و111 فردا محليا، و108 طلقات مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و255 سلاحا أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 349 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 315 كيلو مخدرات، 2443 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، و19 متهما هاربا، و15 متهما بالبلطجة، 275 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 73 ألفا و774 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 متهما.

وجاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.