الكرملين يعلق على وصف ترامب لـ بوتين بالـ«مجنون»

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اعتبر الكرملين، اليوم الاثنين، أن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين ترجع إلى "حمل عاطفي زائد" وسط عدم يقين بشأن وضع المفاوضات الرامية إلى محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، إن آفاق المفاوضات "مرتبطة، بطبيعة الحال، بالحمل العاطفي الزائد لدى الجميع وبردود الفعل العاطفية".

ورفض بيسكوف انتقادات ترامب للقصف الجماعي لأوكرانيا خلال الليالي الثلاث الماضية، قائلا إن بوتين "يتخذ القرارات اللازمة لضمان أمن بلدنا".

ودفعت الهجمات المكثفة على أوكرانيا ترامب ليقول للصحفيين أمس الأحد إنه "غير سعيد بما يفعله بوتين".

وتابع، "نحن في وسط الحديث وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى، أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. وأنا مندهش. أنا مندهش للغاية."

وأردف ترامب تصريحاته بنشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال "لقد كانت لدي دائما علاقة جيدة للغاية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، ولكن شيء ما حدث له. لقد أصبح مجنونا تماما".