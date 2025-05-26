غارات إسرائيلية تستهدف بلدة بريتال شرق لبنان

استهدف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين بلدة بريتال في وادي البقاع، شرق لبنان، بـ3 غارات.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي 3 غارات على أطراف بلدة بريتال، لجهة سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وحلق الطيران المسير بعد ظهر اليوم في أجواء القرى الجنوبية لا سيما في أجواء القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان وصولا إلى شمال نهر الليطاني.

كما حلق الطيران الاستطلاعي لجيش الاحتلال، بعد ظهر اليوم، في أجواء مدينة خلدة جنوب بيروت، وفي أجواء بلدتي عرمون وبشامون في جبل لبنان، بحسب الوكالة.

وأصيب مواطنان في غارتين إسرائيليتين استهدفتا ليل أمس الأحد بلدتي بيت ليف ومجدل زون في جنوب لبنان.

وأعلن بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الاثنين، أن غارتين إسرائيليتين ليلا "على بلدتي بيت ليف ومجدل زون أدتا إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح".

ونجا أحد أبناء بلدة بيت ليف الجنوبية بأعجوبة بعد استهدافه على متن دراجته النارية من مسيرة إسرائيلية، أطلقت في اتجاهه صاروخين عند الثانية من بعد منتصف الليل، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.