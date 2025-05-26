نائب المستشار الألماني: برلين ستواصل الضغط على إسرائيل بسبب عملياتها في غزة

كشف لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حكومة بلاده تعتزم زيادة الضغط السياسي على إسرائيل في ضوء العمليات العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

تجدر الإشارة إلى أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب وزير المالية في حكومة المستشار ميرتس الائتلافية التي تتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي.

يأتي ذلك خلال تصريحات أدلى بها كلينجبايل في برلين اليوم الاثنين عقب لقائه بنائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجيات الصناعية، ستيفان سيجورنيه.

وأضاف كلينجبايل: "لقد تم التنسيق بشأن هذا التوجه داخل الائتلاف الحاكم، ونحن ماضون في تنفيذه، وهذا أمر صائب".

وتابع كلينجبايل أن بمقدوره أن يدعم ما قاله المستشار ميرتس، موضحًا: "علينا، كجمهورية اتحادية، وحتى في ظل المسئولية التاريخية التي نتحملها تجاه إسرائيل، أن نوضح – وبصراحة بين الأصدقاء – ما لم يعد مقبولًا"، لافتا إلى أن الأمور وصلت إلى هذا الحدّ، وأن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم.

وأشار كلينجبايل، إلى أن اتخاذ خطوات إضافية سيتم بحثه بشكل جماعي داخل الحكومة، ورفض، عند سؤاله، التعليق على مطالب من داخل أروقة حزبه بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وكان ميرتس شدّد في وقت سابق على أهمية الشراكة بين ألمانيا وإسرائيل، لكنه حذر بالقول: "لا ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بأفعال لم يعد أصدقاؤها المقرّبون مستعدين لقبولها بعد الآن".