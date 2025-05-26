إصابة 11 شخصا في إطلاق نار ببلدة ساحلية بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

أصيب 11 شخصا على الأقل وجرى نقلهم إلى المستشفيات بعد إطلاق نار ليل الأحد في بلدة ساحلية بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات.

ولم تكشف شرطة مقاطعة هوري عن حالات أي من المصابين في إطلاق النار الذي وقع حوالي الساعة 9:30 مساء يوم الأحد (0130 الاثنين بتوقيت جرينتش) في ليتل ريفر.

وقالت شرطة مقاطعة هوري على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحققين كانوا يتلقون بلاغات عن وصول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى في سيارات خاصة.

وبعد نحو 90 دقيقة من إطلاق النار، وصفته الشرطة بأنه حادث فردي، مؤكدة عدم وجود أي خطر على المجتمع.

ولم تصدر السلطات أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو ما أدى إلى إطلاق النار.

ووقع إطلاق النار في شارع سكني يضم عددا قليلا من شركات القوارب بالقرب من الممر المائي الداخلي الساحلي.

وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع عشرات سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة وتخرج منها.

وقالت المتحدثة باسم مدينة نورث ميرتل بيتش، لورين جيسي، إن رجل شرطة من المدينة، أطلق النار على ساقه عن طريق الخطأ، أثناء تعامله مع حادث إطلاق النار، وذلك في مرسى يقع على بعد نحو 5 كيلومترات.

وأضافت جيسي، أن رجل الشرطة تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وتقع ليتل ريفر على بعد نحو 32 كيلومترًا شمال شرق ميرتل بيتش.