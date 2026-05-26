رئيس جامعة القاهرة يوجه برفع درجات الاستعداد القصوى بمستشفيات قصر العيني

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً استمرار فتح أبواب المستشفيات واستقبال شتى الحالات المرضية والطارئة على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتقديم التدخلات الطبية والجراحية العاجلة، انطلاقاً من الدور الريادي للجامعة في دعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة للمواطنين.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام العمل داخل كل الأقسام، ووقف الراحات والإجازات لجميع الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات طوال أيام العيد، مع مضاعفة أعداد الأطباء النوبتجيين في أقسام الاستقبال والطوارئ ومختلف التخصصات الجراحية، لضمان التعامل السريع والمباشر مع أي تدفقات للمرضى، مشيراً إلى تأمين صيدليات الطوارئ بكل الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضخ كميات إضافية من أكياس الدم بمختلف فصائلها ومشتقاتها.

كما أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على رفع كفاءة أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات وتوفير أعلى درجات الجاهزية بها، مشدداً على أهمية وجود تنسيق ميداني مستمر بين إدارات المستشفيات لضمان انسيابية العمل والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع التشغيلية لحظة بلحظة، ورفع تقارير دورية على مدار اليوم عن سير العمل لضمان الانضباط التام وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمترددين على المستشفيات كما وجه رئيس جامعة القاهرة برفع تقارير يومية عن المستشفيات والحالات المترددة.

ومن جهته، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، استكمال كل الترتيبات لضمان تقديم الخدمات العلاجية بأعلى كفاءة خلال فترة العيد، لافتا إلى توفير مخزون آمن وكافٍ من أكياس الدم لفصائلها المختلفة، مع إعلان الطوارئ بمركز السموم للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وتوفير كل الأمصال واللقاحات الخاصة بها، إلى جانب عمل أقسام الأشعة والمختبرات الطبية بكامل طاقتها على مدار الساعة.

وأشار الدكتور حسام صلاح، إلى تشكيل فرق طبية وتمريضية إضافية تكون بمثابة قوة احتياطية للتدخل السريع لدعم أي قسم عند الحاجة بناءً على خطة رئيس الجامعة، مؤكدا الاطمئنان تماماً على كفاءة وصيانة البنية التحتية والمرافق الحيوية بالمستشفيات، بما يشمل المولدات الكهربائية البديلة، وشبكات الأكسجين، والمصاعد، ومنظومة التكييفات، فضلاً عن مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأجهزة الحماية المدنية، مع تكثيف التواجد الأمني لتنظيم حركة الدخول والخروج والتعامل مع أي مواقف طارئة.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالتنسيق مع مديري المستشفيات، خطة توزيع المستلزمات الطبية والأدوية والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي بجميع المخازن، كما تم التحقق من استعدادات مستشفى الطوارئ وجاهزيتها لاستقبال كل الحالات الحرجة والحوادث، بالإضافة إلى التشديد على الجاهزية الخاصة لمستشفيات الأطفال الجامعية ومستشفى والنساء والتوليد ومتابعه استقبال الحالات المترددة عليهم خلال عيد الأضحى المبارك.