نائب الرئيس اليمني يشيد بدور ألمانيا الداعم لبلاده

أشاد الفريق الركن، علي محسن، نائب الرئيس اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بدور ألمانيا الداعم لبلاده.

جاء ذلك خلال لقائه، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، كارولا مولر، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث المستجدات على الساحة اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حسبماأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستعرض محسن خلال اللقاء سلسلة التصعيدات الأخيرة للحوثيين، والتي وصفها بالـ "عدوانية"، واستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّره نحو المملكة العربية السعودية، "وتهديدها للأمن الإقليمي والممرات الدولية".

وأكد محسن حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم باعتباره نموذجاً معمول به في أغلب الدول المتقدمة.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره للدور الألماني الداعم للشرعية وتطلعه لتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين.

من جانبها، أكدت السفيرة الألمانية، دعم ومساندة بلادها المستمر للشرعية وحرصها على تحقيق السلام بين اليمنيين، بما يخفف من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.