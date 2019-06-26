وزير الخارجية الأمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم



واصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجومه على إيران، متهمًا إياها بـ"دعم الإرهاب في العالم".

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي، صباح اليوم الأربعاء، إن إيران هي أكبر دولة في العالم راعية للإرهاب.

وجدد حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الإبقاء على الممرات المائية مفتوحة، على الرغم من الممارسات الإيرانية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الاثنين، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية؛ وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.