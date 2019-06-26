الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين في حدود المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.



وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 695ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 58ر2 مرة.



وكانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها عامين في الشهر الماضي بقيمة 40 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 125ر2% ومعدل التغطية 75ر2 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 59ر2 مرة.



ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار غدا الأربعاء، ثم سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار يوم الخميس المقبل في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.