مقتل وإصابة 100 شخص في تدافع أمام ستاد رياضي بعاصمة مدغشقر

لقي 15 شخضا على الأقل حتفهم في حادث تدافع أمام استاد رياضي فى عاصمة مدغشقر مساء اليوم الأربعاء، قبل بدء حفل موسيقي بمناسبة عيدالاستقلال التاسع والخمسين للبلاد.

وقال ريتشارد رافالومانانا،مسؤول بوزارة الدفاع فى مدغشقر: إن الحادث وقع فى الوقت الذى حاول فيه حشد من الأشخاص شق طريقه إلى داخل الاستاد عبر مدخل مغلق.

وقال أوليفات راكوتو ألسون، مدير مستشفى بالعاصمة انتاناناريفو: إن ثمانين شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وكان نفس الاستاد قد شهد، قبل أشهر قليلة، حادثا مماثلا، قبل بدء مباراة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين.