المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات فى غريان بليبيا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري استمرار الاشتباكات في غريان مع قوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن قوات ما يسمى الجيش الوطني لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة.

وقال المسماري- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلت مقتطفات منه بوابة الوسط الليبية:"هناك محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، هذه المعركة بدأت على (فيسبوك) قبل أن تبدأ على أرض الواقع ومنطقة العمليات، لكن قواتنا لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة".

ونوه المسماري إلى أن القتال في غريان"لا يزال مستمرا، ونطمئن الجميع بأن الموقف تحت السيطرة، ونحيي كافة الوحدات التابعة للقوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة لتحرير العاصمة من كافة المليشيات والعصابات الإجرامية".

لكن المركز الإعلامي لعملية"بركان الغضب" أعلن من جهته أن القوات التابعة لحكومة الوفاق"تبسط سيطرتها على وسط غريان وفندق الرابطة ومستشفى المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة، وتقتحم مقر غرفة العمليات التابعة (للقيادة العامة بقيادة اللواء) عبدالسلام الحاسي، ومعسكراته بالكامل، بحسب بوابة الوسط.

وأوضح المركز الإعلامي عبر صفحته على"فيسبوك" أن تقدم القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى غريان جاء"بعد انتفاضة من الداخل. ووصول دعم من خارج المدينة، في عملية خطط لها بإحكام، ودعمها نسور الجو باحترافية كاملة، لإنجاز العملية في أقل من أربع وعشرين ساعة".