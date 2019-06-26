العدل الأوروبية تؤيد منظمات بيئية في قضية جودة الهواء في بروكسل

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فاز نشطاء ومنظمات البيئة، اليوم الأربعاء، في قضية تتعلق بكيفية تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بصرامة على الترتيبات الخاصة بجودة الهواء في منطقة بروكسل.

ويمكن أن يكون للقرار تداعيات بعيدة المدى في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي في إجبار السلطات المحلية والوطنية على تشديد المعايير الخاصة بتلوث الهواء.

وكان سكان العاصمة البلجيكية قد انضموا إلى منظمة بيئية لمقاضاة السلطات المحلية بسبب خطتها بشأن جودة الهواء، بما في ذلك موقع محطات المراقبة.

ثم أحالت محكمة في بروكسل القضية إلى أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

وتتولى ثلاث محطات قياس مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين والرصاص والبنزين وأول أكسيد الكربون.

وخلص قضاة لوكسمبورج إلى أن محطات رصد جودة الهواء يتعين أن تقع في المناطق التي لديها أعلى تركيزات من الانبعاثات، طبقا لقانون الاتحاد الأوروبي.