مؤسسة النفط الليبية تعرب عن قلقها بشأن وجود مرتزقة أجانب في حقل الشرارة

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن قلقها إزاء وجود مرتزقة أجانب في حقل الشرارة النفطي، بعد أن دخلت قافلة من عشرات السيارات العسكرية الحقل.



ونقلت بوابة (الوسط) الليبية عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قوله اليوم الجمعة إن النفط الليبي ملك للشعب الليبي، وإنه يرفض أي محاولات من أي دول أجنبية منع استئناف إنتاج النفط، مشيرا إلى استفادة العديد من الدول من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية، إذ أعربت هذه الدول عن أسفها لعدم قدرة ليبيا استئناف عمليات إنتاج النفط.



وأضاف صنع الله أن المؤسسة تحتاج إلى قوات وطنية أمنية مستقلة ومحترفة من شأنها أن تسهل استئناف عمليات الإنتاج، بما يعود بالنفع على كل أفراد الشعب الليبي، مع توزيع عادل وشفاف للإيرادات النفطية في كافة أرجاء البلاد.