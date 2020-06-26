الكويت تسجل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ظهر اليوم الجمعة، عن تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 492 حالة من الكويت و423 من جنسيات أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 43 ألفًا و703 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 314 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 33 ألفًا و969 حالة، من بينها 602 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 9 ملايين و740 ألف حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 492 ألف حالة.