المفوضة السامية لحقوق الإنسان: تدين مقتل 3 عمال بمنظمة أطباء بلا حدود في تيجراي بإثيوبيا

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أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن إدانتها للقتل الوحشي لثلاثة من العاملين في المجال الإنساني لمنظمة أطباء بلا حدود في إقليم تيجراي بإثيوبيا.

وأكدت باشليه - في بيان اليوم السبت- أن العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان مدنيون ويجب عدم استهدافهم أبدا، مشددة على أنه يجب على أطراف النزاع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقالت المفوضة الأممية إن عمليات القتل المروعة هذه تأتي بينما تستمر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تلقي تقارير عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات في تيجراي.

وطالبت باشليه بأن يكون هناك تحقيق سريع وشفاف وشامل في مقتل هؤلاء العاملين الإنسانيين وتوفير جميع التقارير عن الانتهاكات ومحاسبة الجناة.