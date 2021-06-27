جونسون يعين وزير الخزانة السابق ساجد جافيد وزيرا للصحة خلفا لهانكوك المستقيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، عن تعيين وزير الخزانة البريطاني السابق ساجد جاويد، وزيرًا للصحة خلفًا لمات هانكوك المستقيل.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء السبت، استقال «جافيد» من منصب وزير الخزانة العام الماضي، بعد أن رفض إقالة مستشاريه السياسيين كما طالب «جونسون».

وتقدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك باستقالته، اليوم السبت، بعد اعترافه في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر صور له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه «خذل الناس» بعد نشر صور له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: «اعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا».

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن صور هانكوك وكولادانجيلو المتزوجة أيضا، التقطت في مقر وزارة الصحة بلندن يوم 6 مايو حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أي خلال ساعات العمل، وقبل أسبوعين من رفع الحظر المفروض على المعانقة بين الأفراد.