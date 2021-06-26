محققون يعربون عن مخاوف من خطأ جسيم في المجمع السكني المتضرر بفلوريدا

أشار مهندس في تقرير صدر عام 2018 عن مجمع "تشامبلين تاورز ساوث" السكني، الذي انهارت أجزاء منه الأسبوع الماضي، إلى "خطأ كبير" يرجع إلى أصل المبنى حيث تسبب نقص الصرف المناسب من سطح المسبح في "أضرار هيكلية كبيرة، "بحسب السجلات التي نشرها مسؤولون في البلدة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم إصلاح المشكلة أو ما إذا كان يمكن أن تكون ساهمت في النهاية في الانهيار الجزئي للمبنى، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وما زال أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد".

وتمت الإشارة إلى المشكلة في أكتوبر 2018، وفقا لـ "تقرير المسح الميداني الهيكلي"، الذي أعدته رابطة الوحدات السكنية بواسطة المهندس فرانك مورابيتو من شركة "مورابيتو كونسالتاتنتس".

وكتب مورابيتو أن "القضية الرئيسية" في أبراج "تشامبلين تاورز" هي أن سطح المسبح والمزروعات "موضوعة على هيكل مسطح" مما منع تصريف المياه. وقال التقرير إن نقص العزل المائي كان "مشكلة منهجية" ترجع إلى خلل في "إعداد وثائق العقد الأصلية" قبل 40 عاما.

ووثق التقرير كيف أن ركود المياه سنوات على سطح المسبح قد ألحق أضرارا بالغة بالكتل الهيكلية الخرسانية أدناه. وكتب مورابيتو أن المشكلة بحاجة إلى علاج سريع.