مسئول: إضافة المواليد على بطاقات التموين لن تتم العام المالي الحالي

شدد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التمون لنظم المعلومات، على أن إضافة المواليد على بطاقة التموين مؤجلة ولن تتم خلال العام المالي الحالي، مرجحًا تطبيق القرار خلال العام المالي المقبل.

وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن إضافة المواليد إلى بطاقة التموين يأتي وفق التوجيه الوزاري رقم 19 لعام 2018، موضحًا أن الوزارة أرجأت تنفيذ القرار لحين توافر ميزانية.

وأوضح أن ميزانية الإضافة قد تتعدى 5 مليارات جنيه، متابعًا أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أوضح أن الوزارة أرجأت تنفيذ القرار نظرًا لتحويل الموازنة إلى وزارة الصحة؛ بسبب جائحة كورونا.

وتطرق بالحديث، إلى تطبيق الوزارة قرار استخراج بطاقات جديدة من خلال موقع إدارة دعم مصر ومصر الرقمية ومكاتب التموين للمرحلة الأولى من الفئات الأولى للرعاية، ممن يقل مرتبهم عن 1500 جنيه، أو معاشهم أقل من 1200 جنيه، طبقًا لما هو مسجل بقاعدة بيانات هيئة التأمينات والمعاشات.

وأوضح أن تلك الفئات يحق لها 3 خدمات وهي: استخراج بطاقة للمرة الأولى، وزيادة عدد أفراد البطاقة إلى 4 بنفس الشروط، والرجوع إذا كان يستحق الخبز أو تم حذفه لتحقيق العدالة بحد أقصى 4 أفراد.

وذكر أن تلك المرحلة بدأت يوم 4 أبريل وتنتهي 1 يوليو بالإيجاب، متابعًا: «المواطنون بلا استثناء يحق لهم بداية من 1 يوليو إضافة زوجة واحدة على بطاقة التموين دون التقيد بالدخل، طالما موجود على قواعد التموين».

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطلع يوليو المقبل، زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، إذ يحق للشخص الذي يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى 4 أفراد في البطاقة، وكذلك لمن يتقاضى معاشا حتى 1500 جنيه، بينما يتم حاليا استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهري حتى 1500 فقط ومعاش حتى 1200 جنيه.