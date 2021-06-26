السياحة تبحث خطة الأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق



كشفت مؤشرات الحجز لدى شركات السياحة العاملة فى السوق العربية أن القاهرة تصدرت اهتمامات السائحين العرب وأن السياح السعوديون جاءوا فى المرتبة الأولى من حيث الأعداد خلال الأسابيع الأولى من الموسم السياحى الصيفى.

وقال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة إن السعودية تأتى حاليا فى المركز الأول بين الدول العربية فى إرسال السياح لمصر.. موضحا أنه على الرغم من أن الحركة من السوق السعودية لازالت فى بدايتها إلا انها تفوقت على نظيرتها من الدول العربية الأخرى.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر تسير بشكل تصاعدى..لافتا إلى أن القاهرة تأتى على رأس المدن السياحية المصرية التى يقصدها السياح العرب تليها كل من شرم الشيخ والغردقة.

وأشار ثروت إلى أن السياح السعوديين باتوا الأكثر تواجدا حاليا المدن السياحية المصرية ثم السياح الكويتين والإماراتيين والاردنيين والعراقيين والللبنانيين موضحا أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد السياح العرب الوافدين لمصر لاسيما بعد عودة حركة الطيران بين العديد من الدول العربية وبين المقصد السياحى المصرى..مشددا على أن السياحة العربية ليست سياحة موسمية بل تستمر طوال العام.

وأشار محمد ثروت إلى أن عودة حركة الطيران من المملكة العربية السعودية لمصر أخيرا كانت مهمة جدا خاصة وأن السعودية كانت من الدول الـ 5 الأوائل فى ارسال السياح لمصر قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الأجواء الطبيعية للحياة فى مصر كانت أحد الأسباب الرئيسية لتفضيل السياح العرب زيارة مصر.. مشيدا باحترافية الحكومة المصرية فى التعامل مع جائحة كورونا، حيث ألزمت المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع استمرار الحياة الطبيعية دون إجراءات غلق أو فرض لحظر تجوال.

قال ان معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا من الدول العربية أكبر من مثيلتها خلال الشهر الماضى لافتا إلى ان أعداد السياح العرب القادمين لمصر بدأت فى الارتفاع خلال شهر يونيو الجارى وذلك بعد وصول العشرات من الرحلات الجوية من الدول العربية إلى المدن السياحية المصرية خاصة القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، موضحا ان شركة طيران «فلاى دبى» تواصل تسيير رحلاتها من الإمارات العربية المتحدة إلى شرم الشيخ.

من جانبه أكد أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن السوق العربى يعد أحد الأسواق السياحية المهمة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن نتائج البحث الأخيرة عن السفر إلى مصر وفقا لمحرك البحث جوجل بعد نحو شهر واحد من إطلاق الحملة، أشارت إلى وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجى.