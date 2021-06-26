ترامب يعقد أول تجمع سياسي له في أوهايو

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أوهايو، اليوم السبت، حيث يخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض؛ دعما لمرشح جمهوري للكونغرس، قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.

ولم يخف الرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، والذي يواجه متاعب قانونية، رغبته في الترشح لانتخابات 2024، لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأدلى ترامب بخطابين كبيرين منذ مغادرته واشنطن في يناير، اتسم أحدهما بنبرة انتقامية في كارولاينا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر، كرر فيه عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية في 2020 أمام جو بايدن.