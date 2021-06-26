المصري يعاقب لاعبيه بعد الخسارة من الإنتاج

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قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التفريط في نقاط مباراة الانتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 3-2.

وتلقى المصري البورسعيدي خسارة بنتيجة 3-2 من الإنتاج الحربي متذيل الدوري في اللقاء الذي أقيم على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة 27.

وأصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتجميد مستحقات اللاعبين إلى أجل غير مسمى.

وتوقف رصيد المصري عند 43 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر ونقطتين عن الأهلي الثالث والذي له 8 مباريات مؤجلة، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 17 نقطة ولا زال في المركز الأخير.