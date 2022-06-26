 الرئيس الأمريكي ومستشار ألمانيا يتعهدان بتكاتف الغرب في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
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الرئيس الأمريكي ومستشار ألمانيا يتعهدان بتكاتف الغرب في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا

إلماو (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:00 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:00 م

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، قبل بدء قمة مجموعة السبع "جي7" بتكاتف الغرب في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وعلى هامش اللقاء الثنائي بين الزعيمين صباح اليوم بقصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، أكد شولتس أنه يجب مواصلة التكاتف، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقع هذا التكاتف.

وأعرب بايدن عن امتنانه لشولتس على الدور المهم الذي قام به (في تحقيق هذا التكاتف)، وأكد الرئيس الأمريكي: "يتعين علينا البقاء سويا"، وأشار إلى أن بوتين توقع حدوث انقسام بين مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأضاف أن ذلك لم يحدث ولن يحدث.

يذكر أن بايدن وصل إلى قصر إلماو ليلة السبت/الأحد، وتعد هذه الزيارة أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى ألمانيا منذ توليه السلطة في يناير 2021.

يشار إلى أن قمة السبع بقصر إلماو تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.


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