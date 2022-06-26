38 ألف زائر لمنصة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في شهرها الثالث

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عدد الزائرين لموقع منصتها الإلكترونية منذ إطلاقها في 15 مارس الماضي بلغ 38 ألفا و850 زائرا، بزيادة قدرها 4421 عن الشهر الماضي.



وذكرت الأمانة، في آخر الإحصائيات، أن عدد المستخدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على المنصة بلغ 15 ألفا و653 مستخدما، بزيادة قدرها 1500 عن الشهر الماضي، فيما بلغ عدد من قاموا بالاستبيانات الذاتية 14 ألفا و414 شخصا بزيادة قدرها 1483 عن الشهر الماضي، بينما وصل عدد من قاموا بتلقي جلسات علاجية بالمنصة إلى 2076 شخصا بزيادة قدرها 705 أشخاص مقارنة بالشهر الماضي.



وأشارت إلى أن نسبة المستخدمين من الإناث وصلت إلى 71% مقابل 29% من المستخدمين الذكور، موضحة أن نسبة الحالة الاجتماعية للمستخدمين بلغت 25% للمتزوجين مقابل 75% لغير المتزوجين، بالإضافة إلى أن أكثر المستخدمين من غير العاملين وصل إلى 66% مقابل 34% للعاملين.



ولفتت إلى أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع هي فئة المراهقين والشباب، وأن المستخدمين للموقع من جميع محافظات الجمهورية، ولكن أغلبهم من محافظة القاهرة، مبينة أن أن الطب النفسي العام بكافة أمراضه هو أكثر ما يتصفحه المستخدمون للموقع، يليه طب نفس الأطفال والمراهقين، يليه الإدمان، ثم طب نفس المسنين.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برعاية ودعم وزارة الصحة والسكان في مجال التوعية بالصحة النفسية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان للمواطنين من أماكنهم "أون لاين" عبر المنصة.



وتهدف المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة، والمعالجون النفسيون والخبراء الدوليون في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.