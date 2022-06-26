 ولي العهد السعودي يستقبل قائد جيش باكستان ويقلده وسام الملك عبد العزيز - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يستقبل قائد جيش باكستان ويقلده وسام الملك عبد العزيز

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 10:41 ص

قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة؛ تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أنه تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد الجيش الباكستاني "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة، وذلك خلال استقباله في جدة لبحث العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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