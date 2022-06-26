بوتين في أول جولة خارج البلاد منذ بدء الحرب على أوكرانيا

في أول رحلة معروفة له إلى الخارج منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي "دوشنبه" عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتين مع الرئيس إمام علي رحمن، وهو حليف وثيق لموسكو وأكثر رئيس بقاء في الحكم لجمهورية سوفيتية سابقة.

ومن المنتظر أن يحضر بوتين، وفق مراسل التلفزيون الروسي، في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين، وهي أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة معروفة لبوتين إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير، حيث كشف مع نظيره الصيني شي جين بينج عن معاهدة صداقة "بلا حدود" قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.