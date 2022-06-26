الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني يبحثان آخر التطورات السياسية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان في استقباله، الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، استعرض الرئيس الفلسطيني حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، قبل أن يعزف النشيدان الوطني الفلسطيني والملكي الأردني.

وعقد الرئيس عباس وملك الأردن اجتماعا ثنائيا مغلقا، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل.

وحضر من الجانب الأردني كل من: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

فيما ضم الوفد الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.