الجزائر: انتقال آمن وسلس نحو الطاقات المتجددة

أكد وزير الانتقال نحو الطاقات المتجددة الجزائري بن عتو زيان، أن بلاده تعمل على تحقيق انتقال "آمن وسلس" نحو الطاقات المتجددة؛ يكون مبنيا على مبادئ النجاعة الاقتصادية وتنوع المصادر.



جاء ذلك خلال كلمته، في اللقاء، الذي نظمته "الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل"، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، حول "قضايا الطاقة ورهاناتها في الألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي الجزائري".



وأوضح الوزير الجزائري أن الانتقال الطاقوي المنشود هو تحول هيكلي وممتد فيما بين القطاعات، نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذو تماسك منظومي، وموثوقية هيكلية، ونجاعة اقتصادية, وذو قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة.



وأضاف أن هذا الانتقال نحو الطاقات المتجددة يستوجب "تحولا مجتمعيا"، بما يؤدي إلى تغييرات "عميقة وجوهرية" في أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول, وتأسيس ممارسات جيدة في نمط الحياة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.



وجدد زيان حرص بلاده على ضمان أمنها في مجال الطاقة على المدى البعيد من خلال هندسة نموذج جديد؛ قادر على مواجهة التحديات، التي تواجهها البلاد بسبب التغيرات الهيكلية السريعة التي يمر بها مشهد الطاقة العالمي.